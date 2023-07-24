The Hill: США шукають потенційних шпигунів у владі Росії

США і їхні союзники намагаються використати тріщини у владі президента Росії Владіміра Путіна, вербуючи російських високопосадовців для шпигунства на користь Заходу. Ці зусилля набувають нової актуальності після шокуючого, але нетривалого заколоту Євгенія Прігожина - колишнього союзника Путіна, який наприкінці минулого місяця повернув свою приватну військову компанію «Вагнер» проти Кремля, повідомляє Дзеркало тижня.

Директор ЦРУ Вільям Бернс у своєму заклику до рекрутів серед російських еліт заявив, що розкол надав «можливість, яка буває раз на покоління», щоб використати тріщини у вищих ешелонах Москви.

«Я думаю, що Путіну вже трохи неспокійно і він озирається через плече» , - цитує The Hill слова Бернса, які він сказав в четвер, коли виступав Аспенському форумі з безпеки.

Коментарі директора ЦРУ послідували за рідкісною промовою на початку цього тижня директора британської служби зовнішньої розвідки МІ6, який повторив заклик до росіян, які «шоковані» війною Путіна проти України, звернутися до західних розвідок.

«Сьогодні є багато росіян, які мовчать, але нажахані, дивлячись на те, як їхня армія руйнує українські міста, виганяє невинні сім'ї з їхніх домівок і викрадає тисячі дітей» , - сказав директор МІ6 Річард Мур в Празі.

«Я запрошую їх зробити те, що інші вже зробили за останні 18 місяців, і об'єднати зусилля з нами. Наші двері завжди відкриті» , - додав він.

Ці публічні заяви ґрунтуються на попередніх зусиллях розвідувальних служб, зокрема ЦРУ і ФБР, які намагалися звернутися до росіян, незадоволених путінською війною.

За словами Бернса, відеоролик ЦРУ, опублікований у травні в Telegram, в якому росіянам розповідали, як вони можуть непомітно зв'язатися зі американським шпигунським агентством, набрав 2,5 мільйона переглядів за перший тиждень свого існування. У російськомовному відео показано, як вигадані росіяни приймають тяжке рішення зв'язатися з ЦРУ і демонструють, як використання порталів у «таємному інтернеті» може допомогти захистити їхні комунікації від стеження.

«У сьогоднішній Росії дуже складно висловлювати свою думку, а якщо говорити правду, це часто тягне за собою серйозні наслідки» , - сказав The Hill співробітник ЦРУ на умовах анонімності.

«ЦРУ хоче знати правду про Росію, і ми шукаємо людей, які заслуговують на довіру і можуть розповісти її нам, і з якими ми можемо безпечно спілкуватися» , - додав співрозмовник видання.

Мета полягає в тому, щоб вийти на російських чиновників, які служать у критично важливих сферах, таких як армія, розвідувальні служби, розробка технологій або на ділових партнерів, які пов'язані з цими галузями.

«Люди також можуть не усвідомлювати, що те, що вони знають, має для нас велику цінність. Нас цікавить наукові дослідження, військові та кібер-технології, фінансова інформація, джерела цінних даних і зовнішньополітичні секрети» , - пояснив співробітник ЦРУ, зазначивши, що інформація про вище керівництво і російську економіку також цінується.

Росіяни, які вирішують виступити проти Путіна і його уряду, стикаються з величезними небезпеками. Директор з досліджень організації Freedom House Яна Гороховська зазначила, що знищення Росією майже всіх політичних свобод зробило висловлювання у будь-який спосіб вкрай небезпечним.

«Залишилося дуже мало простору для агітації, і Кремль дуже суворо карає людей за будь-які висловлювання проти війни, включаючи анонімні коментарі про те, що це війна і що російські солдати не повинні гинути так. За це люди отримують тюремні терміни. Ціна за висловлювання зараз набагато вища, ніж 20 років тому» , - сказала вона.

Таємні і публічні опоненти влади стають об'єктами замахів і отримують непомірні тюремні терміни. У 2018 році колишній співробітник російської військової розвідки Сєргєй Скрипаль, який діяв як подвійний агент Великої Британії, пережив спробу отруєння російськими спецслужбами.

У квітні російський опозиційний активіст Владімір Кара-Мурза був визнаний винним у державній зраді і засуджений до 25 років ув'язнення за опір російській війні проти України. Цей вирок Державний департамент розкритикував як акт репресій з боку Кремля. А ув'язненому лідеру опозиції Адєксєю Навальному, який пережив замах у серпні 2020 року, наразі загрожує 20-річний термін ув'язнення за звинуваченнями в екстремізмі, які він і його прихильники критикують як спроби змусити придушити інакомислення.

«Кожен в Росії знає, що той, хто шукає справедливості в суді, абсолютно беззахисний. Суперечки вирішуються за допомогою торгу, авторитету, підкупу, обману, зради та інших реальних механізмів, а не за допомогою якогось закону» , - сказав Навальний у заяві з в'язниці, яку зачитали його прихильники.

Бернс у своєму виступі в Аспені назвав Путіна «апостолом відплати» і пожартував, що Прігожину краще найняти особистого дегустатора. Параноя Путіна, схоже, поширюється і на його оточення. Російський генерал Сєргєй Суровікін зник з поля зору громадськості після того, як стало відомо, що він, можливо, знав про плани заколоту Прігожина.

«Атмосфера параної дуже погано впливає на будь-яку організацію. Ви не ділитеся інформацією належним чином, ви не довіряєте людям, ви звільняєте людей тощо» , - пояснив старший науковий співробітник проекту «Транснаціональні загрози» в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Деніел Байман.

«Ймовірно, є багато російських чиновників, які засмучені війною, можуть мати складне фінансове становище (а отже, бути більш відкритими до фінансових стимулів) або з інших причин більш схильні розглядати можливість шпигунства, ніж у минулому. Тож можуть бути потенційні випадкові люди» , - додав експерт.

Але Байман зауважив що навіть якщо спроба вербування шпигунів провалиться, «все одно з’явиться враження, що існує багато потенційних шпигунів США/Великої Британії і т.д.».

У вербувальній кампанії ЦРУ прямо не йдеться про фінансові вигоди, хоча програма Держдепартаменту «Нагорода за правосуддя» передбачає значну компенсацію за корисні розвідувальні дані, що стосуються низки пріоритетів національної безпеки США. Однак головним мотивом, схоже, є вплив.

Голова МІ6 Мур сказав, що мета британських спецслужб - вербувати росіян, які можуть «допомогти нам покласти край кровопролиттю в Україні», а не обов'язково повалити Путіна.

«Ми нічого не можемо зробити з тим, що відбувається в Росії. Те, що відбувається в Росії, в кінцевому рахунку, залежить від росіян» , - сказав Мур в інтерв'ю виданню Politico після свого виступу.

Бернс у своєму виступі в Аспені заявив, що США і Велика Британія «переслідують одну і ту ж мету». Але представник ЦРУ, який говорив з The Hill, сказав, що відомство також хоче знати, що відбувається всередині Росії.

«Ми, як і раніше, зосереджені на отриманні інформації про вторгнення Росії в Україну, але ми також визнаємо, що це вторгнення - симптом більш широких проблем в російській системі, і тому ми також шукаємо більш широку інформацію про Росію» , - розповів співрозмовник видання.

А на що може розраховувати хтось, хто вирішить звернутися до ЦРУ?