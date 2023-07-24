Каховську ГЕС можуть і не відбудовувати: в "Укргідроенерго" назвали умови
Каховську ГЕС можуть не відбудовувати, якщо вдасться розв'язати низку технічних питань, пов'язаних зі спустошенням Каховського водосховища, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляють в "Укргідроенерго".
"Якщо ми зможемо розвʼязати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, то тоді можна буде обговорювати, чи є доцільність будівництва гідроелектростанції. Проте наразі (відбудова - ред.) ГЕС – єдине розвʼязання цих проблем", - зазначив Ігор Сирота.
Так, серед проблем, які доведеться вирішити, в компанії називають:
- покриття дефіциту води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, які залежали від поставок з Каховського водосховища;
- втрати зрошувальної системи, яка живилась з водосховища та водопостачання Криму після деокупації;
- забезпечення водою ставків охолоджувачів Запорізької АЕС (повноцінний запуск станції після деокупації неможливий без відновлення Каховського водосховища)
- забезпечення річкового судноплавства Дніпром (зараз глибина на місці Каховського водосховища знизилась приблизно на 14 метрів).
Нагадуємо:
На початку липня голова Офісу президента Андрій Єрмак показав жахливе обміління на Дніпрі в районі розташованої в Запоріжжі Дніпровської ГЕС. Фото демонструють, що дном річки на цій ділянці можна пересуватися пішки.