Нардепу від ОПЗЖ Пономарьову обирають запобіжний захід: слідство просить арешт
Слідство просить обрати для народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення прес-секретаря ДБР Тетяну Сап'ян в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що коли нардепу оголошували підозру, його не затримували. Проте він з'явився зараз у Печерський суд для обрання запобіжного заходу.
"Слідство просить утримання під вартою. Суд вже незабаром може винести рішення", - сказала вона.
Справа Пономарьова
Депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з росіянами.
Встановлено, що він перереєстрував свої підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ РФ та навіть постачав окупантам паливо.
За даними СБУ, заводи Пономарьова постачали паливно-мастильні матеріали для ворожої військової техніки і надавали техніку для облаштування фортифікаційних споруд РФ.
Пізніше цього депутат виїхав до Києва та продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.