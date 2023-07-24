Окупанти вдруге за день перекрили Кримський міст для автотранспорту

Окупанти вдруге за день перекрили Кримський міст для автотранспорту
Фото: Pixabay

Російські окупанти вдруге за день спинили рух автомобільного транспорту по Кримському мосту, кажуть, це тимчасово, але про причини не повідомляють, повідомляє Українська правда.

Про це говорить створений окупантами Telegram-канал про ситуацію на мосту.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

Повідомляється, що тих, хто знаходиться на мосту та в зоні огляду просять зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Що було раніше:

  • Росіяни сьогодні вже перекривали рух на мосту 24 липня о 7 ранку.
  • Президент Володимир Зеленський заявляв, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".

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