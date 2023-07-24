Росіяни вдруге за день перекрили Кримський міст для автотранспорту
Російські окупанти вдруге за день спинили рух автомобільного транспорту по Кримському мосту, кажуть, це тимчасово, але про причини не повідомляють, повідомляє Українська правда.
Про це говорить створений окупантами Telegram-канал про ситуацію на мосту.
"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".
Повідомляється, що тих, хто знаходиться на мосту та в зоні огляду просять зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.
Що було раніше:
- Росіяни сьогодні вже перекривали рух на мосту 24 липня о 7 ранку.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".