Росіяни вдруге за день перекрили Кримський міст для автотранспорту

Російські окупанти вдруге за день спинили рух автомобільного транспорту по Кримському мосту, кажуть, це тимчасово, але про причини не повідомляють, повідомляє Українська правда.

Про це говорить створений окупантами Telegram-канал про ситуацію на мосту.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

Повідомляється, що тих, хто знаходиться на мосту та в зоні огляду просять зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

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