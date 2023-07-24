Мінкульт: У Одесі пошкоджені 29 пам’яток архітектури через нічну атаку РФ
Внаслідок російського обстрілу Одеси 23 липня за попередніми оцінками Одеської міської ради пошкоджено 29 пам'яток національного та місцевого значення, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Міністерство культури України.
Зокрема, серед них є будівлі XIX-XX сторіччя:
- будинок Чижевича;
- будинок Папудової;
- будинок Заблудовського;
- будинок Гагаріна;
- будинок Януша;
- будинок Жданової;
- будинок Рассель дель Турко;
- будинок Масса;
- особняк Манук-Бея;
- будинок Ковалевського;
- будинок Порро;
- будинок Машевського та інші.
"Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що перебуває під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами, знищується зараз цинічними нелюдами", – написав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Як повідомлялось, найближчим часом ЮНЕСКО направить до Одеси місію для попередньої оцінки збитків, завданих культурним об’єктам під час російської ракетної атаки.