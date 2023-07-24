Росія відреагувала на удари по Москві та Криму

Міністерство закордонних справ РФ пригрозило "жорсткими заходами" у відповідь на нещодавні атаки на Москву та окупований росіянами Крим, повідомляє Українська правда.

Про це говорить заява на сайті російського МЗС.

"Російська сторона залишає за собою право вжити жорстких заходів у відповідь".

Міністерство стверджує, що удари по Москві рано вранці 24 липня були лише "спробами атаки" за допомогою "двох українських безпілотних літальних апаратів" і що російські засоби радіоелектронної боротьби ці атаки присікли, внаслідок чого БПЛА нібито зазнали аварії. Серйозних руйнувань, за версією МЗС, нібито немає, а дві будівлі, які були пошкоджені, нібито нежитлові.

Повідомляється також, що 24 липня "безпілотник вертолітного типу без вибухового пристрою" впав на територію центрального кладовища Зеленоградського округу Москви.

Крім того, пише МЗС, у ніч на 24 липня "було припинено спробу київського режиму атакувати об'єкти в Криму 17 безпілотниками". Знову стверджується, що всі БПЛА були знешкоджені засобами РЕБ і ППО, але, незважаючи на це, було "зафіксовано попадання в склад боєприпасів у Джанкойському районі".

Зовнішньополітичне відомство стверджує, що нібито відповідальність за ці атаки вже взяла на себе Україна.

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