СБУ викрила ще 11 окупантів, які вбивали людей поблизу Бучі

Служба безпеки України оголосила підозри 11 російським військовослужбовцям, які причетні до вбивств мирних мешканців під час окупації Бучі Київської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Служба безпеки.

"Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини. Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії ЗС РФ (м. Кяхта, республіка Бурятія)" , — йдеться в повідомленні.

Під час захоплення с. Мотижин Бучанського району вони проводили "каральні заходи" на території населеного пункту. В одному з таких "рейдів" фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями. Внаслідок обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.

За даними слідства, злочинними діями командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.

А безпосередньо виконували його вказівку:

лейтенант Сергій Тихоньких;

сержант Валех Ємінов;

сержант Антон Буренок;

молодший сержант Дмитро Галсанов;

молодший сержант Владислав Матвєєв;

єфрейтор Роман Ігумнов;

єфрейтор Захар Петров;

рядовий Геннадій Плотніков;

рядовий Микола Бушуєв;

військовослужбовець Трохим Іванов.

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Як повідомлялось, в травні правоохоронці встановили особи ще двох російських військових, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі.