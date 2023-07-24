МЗС Литви закликало Захід подвоїти зусилля для допомоги Україні

Північноатлантичний альянс має активніше допомагати Україні на тлі посилення обстрілів з боку Росії чорноморських і дунайських портів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє його Twitter.

Він зазначив, що після саміту НАТО у Вільнюсі російський диктатор Володимир Путін почувається заохоченим до ескалації.

"Після Вільнюського саміту НАТО Путін відчув себе впевнено і пішов на ескалацію, вийшовши з угоди по зерну, напавши на Одесу, а тепер і на дунайський порт" , - заявив Ландсбергіс.

Він закликав Захід подвоїти зусилля для допомоги Україні.

"Ми повинні переконатися в тому, що наша рішучість допомогти Україні здобути перемогу і стати членом НАТО зрозуміла краще. Час подвоїти наші зусилля" , - підкреслив міністр.

Обстріл Одеси та області

Росія щоночі атакує південь України після виходу з "зернової угоди". Зокрема, в ніч на 24 липня окупанти вдарили "Шахедами" по Дунайських портах на Одещині.

В результаті атаки в порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном. Крім цього постраждали семеро людей.