Греція та Болгарія обговорюють збільшення транзиту зерна з України залізницею

Прем’єр-міністри Греції та Болгарії Кіріакос Міцотакіс і Ніколай Денков під час зустрічі в Афінах у понеділок обговорили проблему транзиту українського зерна з огляду на вихід Росії із "зернової угоди" та обстріли українських портів, повідомляє Європейська правда.

Про це пише болгарський портал Mediapool.

Болгарський прем'єр-міністр заявив у розмові з журналістами, що обговорюється можливість транспортування українського зерна потягами через територію Болгарії до грецьких портів, але не надав жодних подробиць.

За інформацією Mediapool, пропозиція полягала в тому, щоб болгарські потяги завантажували зерно на кордоні України з Румунією, а потім перевозили його через румунську та болгарську територію до Греції.

Водночас незрозуміло, хто з болгарських перевізників матиме можливість перевезти такий вантаж з огляду на дефіцит локомотивів і вагонів у державного перевізника. Також сумнівно, що приватні залізничні компанії зможуть здійснювати такі перевезення з наявним у них рухомим складом.

Як зауважив Денков, Греція вже почала розбудовувати залізничні лінії, що становлять особливий інтерес для Болгарії – до Кулати й Свиленграда. Покращення технічного стану залізниць на цих двох напрямках дозволило б перевозити більше вантажів з Болгарії, Румунії, України та Молдови до грецьких портів.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

У Білому домі раніше говорили, що зерно з України тепер, найімовірніше, вивозитимуть сухопутними шляхами, додавши, що "ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди".