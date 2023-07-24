У Маріуполі окупанти замінували всі мости: готуються до битви – мерія

Російські загарбники замінували всі мости у Маріуполі та облаштували біля кожного з них оборонні споруди, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Тепер прохід мостами обмежено, а територію оборонних споруд обнесено парканом. Попри всі бла-бла-бла пропаганди росіяни реально та міцно готуються до неминучої битви за Маріуполь".

Раніше Андрющенко повідомляв, що через Маріуполь у напрямку Бердянська спостерігається найбільший з початку літа рух військової техніки та живої сили окупантів.