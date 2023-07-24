Іспанія відправила Україні партію Leopard 2A4 та бронеавтомобілі

До України з Іспанії вирушила чергова партія танків Leopard 2A4 та інше озброєння, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міноборони Іспанії.

За даними відомства, окрім танків до України вирушили десять бронеавтомобілів ТОА М-113, десять вантажівок ВМС, один броньований автомобіль, три цивільні санітарні машини та один броньований санітарний автомобіль БМР, а також одна броньована цивільна санітарна машина.

"24 липня, з порту Сантандер вийшло судно з військовими та гуманітарними вантажами, які прямували до України. Очікується, що всі матеріали можуть бути передані Збройним силам України на початку серпня" , - сказано у повідомленні.

Танки Leopard для України

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Іспанії чотири відремонтовані танки Leopard 2А4, 20 бронетранспортерів і польовий госпіталь. Передача цих танків відбувається у рамках танкової коаліції, створеної для озброєння ЗСУ більш сучасною технікою західного зразка.