Рада оборони Литви схвалила план трирічної підтримки України на 200 млн євро

Рада національної оборони Литви обговорила й схвалила трирічний план військової допомоги Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повiдомило литовське Міністерство оборони.

План підтримки Збройних сил України на період 2024-2026 років, який був затверджений Радою нацбезпеки Литви, складе близько 200 мільйонів євро.

Основними напрямками підтримки будуть закупівля летального та нелетального обладнання, військова освіта та підготовка, фінансові внески до фондів допомоги, ремонт військової техніки в Литві та підготовка особового складу.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, очікується, що фінансування плану забезпечать кошти Європейського фонду миру.

"(Це. – Ред.) дозволить не гальмувати розвиток національних спроможностей і спрямувати ці кошти на подальшу підтримку Збройних сил України".

Загальний обсяг підтримки, яку Міністерство оборони Литви надає українським Збройним силам, незабаром сягне пів мільярда євро. Вона охоплює озброєння та обладнання, а також навчання, лікування та реабілітацію українських військовослужбовців.

Нагадаємо, на засіданні Контактної групи з питань оборони України минулого тижня міністр оборони Литви оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву.