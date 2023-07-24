Зеленський: Україна шукає компроміс щодо експорту зерна

Президент Володимир Зеленський у понеділок повідомив про нараду щодо експорту української агропродукції на тлі намірів Польщі закрити кордон для зерна з України після 15 вересня, коли спливають встановлені Єврокомісією обмеження, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

Глава держави зауважив, що Україна "вірить у домовленості з Європейською комісією", але готується до будь-якого розвитку подій стосовно експорту українського збіжжя.

"Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме. Ми тримаємо зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме", – додав він.

Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пригрозив не відкривати кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня.

У відповідь український прем'єр Денис Шмигаль назвав "недружнім та популістським" кроком плани Польщі блокувати експорт українського зерна.

Раніше Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина спільно звернулись до ЄС із проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Центральноєвропейські країни побоюються, що припинення "зернової угоди" Росією може призвести до збільшення потоків зерна і виникнення "вузьких місць" у цих п'яти країнах.