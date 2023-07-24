Reuters: Північна Корея знову запустила дві балістичні ракети

Північна Корея запустила дві балістичні ракети в море біля свого східного узбережжя ввечері в понеділок – через кілька годин після того, як американський атомний підводний човен прибув на військово-морську базу в Південній Кореї, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, КНДР запустила дві балістичні ракети. Міністерство оборони Японії повідомило про запуск Північною Кореєю щонайменше однієї балістичної ракети.

Тип ракети військові поки не уточнили.

Нагадаємо, що лише минулих вихідних КНДР здійснила випробувальні пуски крилатих ракет, за три дні до цього – запустила в Японське море дві балістичні ракети малої дальності, а минулого тижня – свою найновішу міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18.

Сеул і Вашингтон посилили оборонну співпрацю у відповідь на північнокорейські ракетні випробування, здійснюючи спільні військові навчання із залученням новітніх стелс-літаків та американських стратегічних засобів.

На цьому тлі вперше з 1980-х років до військово-морської бази на півдні Південної Кореї прибув атомний підводний човен США. Він бере участь у таємній оперативній місії та має слугувати засобом ядерного стримування Пхеньяна.

Раніше Північна Корея заявляла, що розгортання американського підводного човна "може підпадати під умови" застосування Пхеньяном ядерної зброї.