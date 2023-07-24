Зеленський провів Ставку: вирішували як відповісти Росії за Одесу і зерно

Верховний головнокомандувач і президент Володимир Зеленський провів Ставку, де, серед іншого, обговорили відповідь на "варварські російські удари" по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Telegram.

За його словами, також на засіданні обговорили актуальну ситуація на фронті та планування наступальних і оборонних дій України.

Крім того, порушувалось питання розблокування Чорного моря і "зернового коридору".

Доповідали головком Валерій Залужний, командувачі Сирський і Тарнавський, начальник ГУР Буданов та віце-прем'єр Кубраков.

"Результати будуть відчутні".