Ердоган розповів, коли у Туреччині розглянуть ратифікацію членства Швеції в НАТО

Парламент Туреччини розгляне ратифікацію вступу Швеції до НАТО відразу після завершення канікул, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Hurriyet.

Він нагадав, що у спільній заяві за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі було визначено спільні кроки, які необхідно зробити для членства Швеції в Альянсі.

"З відкриттям нашого парламенту (осіння сесія починається 1 жовтня - ред.) ми зробимо свій внесок. Ми не сумніваємося, що наші депутати зроблять усе, що вимагають інтереси нашої країни, відповідно до своєї совості" , - заявив Ердоган.

Вступ Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція ще минулого року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Анкара звинуватила Стокгольм у "допомозі терористам" (мова про курдські організації) і тому відмовлялася схвалювати вступ Швеції.

Але турецька позиція різко змінилася після зустрічі Ердогана з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. На ній президент Туреччини пообіцяв якнайшвидше розглянути ратифікацію членства Швеції в Альянсі.