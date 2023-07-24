Під Бахмутом через атаку російського дрона поранено журналіста AFP

Журналіст французького видання AFP Ділан Коллінз отримав осколкові поранення внаслідок атаки російського дрона у районі Бахмута Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це написала журналістка AFP Стефані Юсеф у Twitter.

За її словами, Коллінз зазнав поранень під час зйомки репортажу на позиціях українських артилеристів.

"Ділан Коллінз, громадянин США, що базується в Лівані, але знаходився у відрядженні в Україні, отримав численні поранення під час атаки в лісовому масиві недалеко від Бахмута" , — написала Юсеф.

Вона уточнила, що журналіста госпіталізували до найближчої лікарні, де йому надали медичну допомогу. Зараз він у свідомості і спілкується з колегами.