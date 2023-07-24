Під Бахмутом через атаку російського дрона поранено журналіста AFP
Журналіст французького видання AFP Ділан Коллінз отримав осколкові поранення внаслідок атаки російського дрона у районі Бахмута Донецької області, повідомляє Ділова столиця.
Про це написала журналістка AFP Стефані Юсеф у Twitter.
За її словами, Коллінз зазнав поранень під час зйомки репортажу на позиціях українських артилеристів.
"Ділан Коллінз, громадянин США, що базується в Лівані, але знаходився у відрядженні в Україні, отримав численні поранення під час атаки в лісовому масиві недалеко від Бахмута", — написала Юсеф.
Вона уточнила, що журналіста госпіталізували до найближчої лікарні, де йому надали медичну допомогу. Зараз він у свідомості і спілкується з колегами.
"Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Наші думки з Діланом та його близькими", — навела журналіст слова директора AFP у Європі Крістін Бухагіар.