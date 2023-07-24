Гуменюк: Сили оборони знищили 6 ворожих систем ППО у Херсонській області

Сили оборони знищили шість систем ППО росіян у Херсонській області, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни на півдні продовжують використовувати авіацію, тому знищення ППО окупантів послабить їх позиції.

"Ми на нашій ділянці відпрацювали по шести системах ворожої ППО і вони вже не здатні захищати ті літаки. Літаки тактичної авіації в нашому напрямку затримуються в зоні недосяжної для нашої ППО для того, щоб звідти випускати керовані авіабомби на відстань 50-60 км. І це поки що робить їх недосяжними для нашого ураження. Але ми все ж працюємо над розвитком своєї тактики і продовжуємо захищати смугу на лівому березі для того, щоб там закріплятися вже в більш безпечній ситуації" , - розповіла вона.

Обстріли Херсонської області

Російські окупанти регулярно обстрілюють правобережжя Херсонської області. Для атак вони, зокрема, використовують керовані авіаційні бомби.

Так, 16 липня ворог вдарив по селу Розлив Херсонської області. Внаслідок цього поранення отримали 54-річна жінка та чоловік 49 років.

Також 17 липня окупанти завдали ударів по Білозерській громаді в Херсонській області. Через атаку постраждали двоє людей.