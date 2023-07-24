РФ обстріляла Костянтинівку: загинула дитина, ще шестеро поранено

Російські військові ввечері обстріляли касетними боєприпасами Констянтинівку Донецької області – загинула дитина, ще щонайменше шестеро цивільних поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

Близько 19:00 росіяни відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Обстріл вівся касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч".

"Щонайменше семеро цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки. Серед поранених - четверо дітей: 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. Одна дитина у важкому стані".

Пізніше Кириленко повідомив, що важко поранену дитину врятувати не вдалося.