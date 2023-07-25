МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на периферії Запорізької АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції.﻿﻿ Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що під час обходу 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС.

Експерти повідомили, що міни розташовані в зоні обмеженого доступу, до якої персонал станції не має доступу, та спрямовані в бік від майданчика.

Зазначається, що під час обходу команда не виявила жодних об'єктів на внутрішньому периметрі станції.

"Як я вже повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра майданчика, а також у певних місцях всередині нього. Наша команда обговорила цю конкретну знахідку з керівництвом станції, їй відповіли, що це було військове рішення в зоні, яка контролюється (російськими – ред.) військовими.

Однак наявність таких вибухових пристроїв не відповідає стандартам безпеки МАГАТЕ та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції" , – йдеться в заяві.

Повідомляється також, що МАГАТЕ продовжує вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС, зокрема до енергоблоків №3 та №4, які "викликають особливий інтерес".

Також російські окупанти Запорізької АЕС перевели﻿ енергоблок станції у режим "гарячий зупин", що створює ризики у ядерній та радіаційній безпеці.