ППО знищила усі ворожі безпілотики, які летіли на Київ – МВА

ППО знищила усі ворожі безпілотики, які летіли на Київ – МВА
Фото: Рixabay

Сили протиповітряної оборони України виявили і збили усі повітряні цілі, які вночі 25 липня намагалися атакувати Київ.﻿﻿ Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє Українська правда.

"Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БпЛА. Тривога тривала 3 години. Попередньо противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць.
Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва", – повідомив він.

Попко зазначив, що у столиці обійшлося без жертв і руйнувань, дані оперативного зведення уточнюються.

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