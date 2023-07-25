ППО знищила усі ворожі безпілотики, які летіли на Київ – МВА
Сили протиповітряної оборони України виявили і збили усі повітряні цілі, які вночі 25 липня намагалися атакувати Київ. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє Українська правда.
"Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БпЛА. Тривога тривала 3 години. Попередньо противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу "Shahed". Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць.
Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва", – повідомив він.
Попко зазначив, що у столиці обійшлося без жертв і руйнувань, дані оперативного зведення уточнюються.