У Білому домі прокоментували атаку дронів на Москву

Атака бойових безпілотників у центрі Москви є наслідком жорстокої війни, яку розв’язала Росія, і яку Кремль може зупинити в будь-який момент, вивівши свої війська з України.﻿ Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пє’р під час пресбрифінгу у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

"Це війна, яку розпочала Росія" , - сказала вона у відповідь на прохання прокоментувати останній розвиток подій, зокрема, атаки дронів на центр Москви.

Представниця адміністрації США підкреслила, що Кремль може завершити цю війну в будь-який час, якщо виведе свої війська з України, а не продовжуватиме жорстокі атаки по мирних містах. Жан-П’єр нагадала, що Росія завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні майже щодня впродовж понад 15 місяців.

"Росія бомбардувала порт в Одесі, вбивши й поранивши українських цивільних, зруйнувавши об’єкт історичної спадщини ЮНЕСКО… та знищивши десятки тисяч тонн зерна, яке призначалося для інших країн по всьому світу" , - констатувала речниця Білого дому.

Вона також зазначила, що Сполучені Штати не підтримували ударів Сил оборони України по території РФ. І водночас нагадала, що Крим – це територія України.

У зв’язку з цим представниця адміністрації Байдена підкреслила, що США разом із союзниками й партнерами продовжать забезпечувати Україну всім необхідним для боротьби за свободу й суверенітет.