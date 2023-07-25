Україна продовжить завдавати удари по Кримському мосту – Резніков

Сили оборони України продовжать завдавати удари по окупованому росіянами Криму та Кримському мосту, оскільки це потрібно, щоб зруйнувати логістику ворога.﻿﻿ Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю СNN, повідомляє Українська правда.

"Всі ці цілі є офіційними, тому що (удари по них – ред.) зменшать спроможність росіян воювати проти нас і допоможуть врятувати життя українців…

Це нормальна тактика – руйнувати логістичні маршрути ворога, щоб зупинити його можливості отримати більше боєприпасів, палива, продовольства і так далі. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них" , – сказав він.

Раніше Резніков заявляв, що український наступ відстає﻿ від графіка, але йде за планом.

Також, на його думку, до наступного літа Україна виграє﻿ війну і може бути прийнята до НАТО в липні 2024 року.