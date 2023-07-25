На ЗАЕС перевели енергоблок у стан "гарячий зупин" — Енергоатом

На Запорізькій АЕС російські окупанти перевели енергоблок станції у режим "гарячий зупин", що створює ризики у ядерній та радіаційній безпеці. Про це заявили в "Енергоатомі", повідомляє Українська правда.

"24 липня на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва перевели енергоблок №4 у стан "гарячий зупин".

Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин" , – йдеться в заяві.

Раніше Держатомрегулювання пояснювало, що переведення енергоблока у стан "гарячий зупин" створить нові суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Зокрема, такі ризики спричинені тривалим простоєм обладнання енергоблока №4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС.

"В умовах втрати надійного джерела водопостачання для Запорізької АЕС - Каховського водосховища - внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, утримання всіх реакторів ЗАЕС у стані "холодний зупин" є оптимальним режимом для зниження ризиків щодо ядерної безпеки, вірогідності пошкоджень обладнання та раціонального використання доступних на теперішній час водних ресурсів" , – зазначили в Держатомрегулюванні.

Президент "Енергоатому" Петро Котін наголосив, що, приймаючи рішення щодо переведення реактора у стан "гарячого зупину", росіяни порушують норми ядерної та радіаційної безпеки станції.

В "Енергоатомі" закликали МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупантів ЗАЕС для переведення енергоблоків у стан "холодний зупин".