Держдеп про заяви Лукашенка: США захистять кожен дюйм НАТО

США назвали безвідповідальними заяви Лукашенка про те, що російські бойовики ПВК «Вагнер», які базуються на території Білорусі, загрожують вторгненням у Польщу. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Це ще один із багатьох безвідповідальних коментарів Лукашенка" , - відповів представник Держдепу у відповідь на запитання про заяву білоруського диктатора щодо бойовиків "Вагнера".

При цьому Міллер підкреслив, що "Сполучені Штати захищатимуть кожен дюйм території НАТО".

Як повідомлялося, напередодні самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі в Санкт-Петербурзі з президентом РФ Путіним заявив, що його "почали напружувати вагнерівці". Він зазначив, що бойовики хочуть "сходити на екскурсію в Варшаву й Жешув".

Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) зазначив﻿, що зараз немає жодних ознак, що "вагнерівці" в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу.