РФ за добу втратила ще 600 військових і 30 артсистем – Генштаб
За добу російська армія втратила в Україні ще приблизно 600 військових, а також 12 танків, 30 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 243220 (+600) осіб ліквідовано,
- танків – 4174 (+12),
- бойових броньованих машин – 8131 (+13),
- артилерійських систем / artillery systems – 4705 (+30),
- РСЗВ – 698 (+1),
- засоби ППО – 454 (+2),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14),
- крилатих ракет – 1307 (+0),
- кораблів / катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12),
- спеціальної техніки – 703 (+5).