РФ за добу втратила ще 600 військових і 30 артсистем – Генштаб

РФ за добу втратила ще 600 військових і 30 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За добу російська армія втратила в Україні ще приблизно 600 військових, а також 12 танків, 30 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 243220 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків – 4174 (+12),
  • бойових броньованих машин – 8131 (+13),
  • артилерійських систем / artillery systems – 4705 (+30),
  • РСЗВ – 698 (+1),
  • засоби ППО – 454 (+2),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14),
  • крилатих ракет – 1307 (+0),
  • кораблів / катерів  – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12),
  • спеціальної техніки – 703 (+5).

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