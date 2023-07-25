Ціни на пшеницю злетіли після удару по порту на Дунаї

Ціни на пшеницю піднялися до найвищого рівня за п'ять місяців після того, як Росія атакувала порт на Дунаї, завдавши шкоди життєво важливому експортному маршруту українського зерна на світові ринки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в публікації Bloomberg.

Росія в понеділок завдала удару безпілотником по дунайському порту Рені, знищивши зерновий ангар. Це сталося приблизно через тиждень після того, як Москва розірвала угоду, яка дозволила Україні перевозити врожай через Чорне море, і згодом атакувала порти Одеси.

Як зазначив Майкл Магдовіц, старший аналітик Rabobank Group із сировинних товарів, відключення експортних потужностей найбільше вплине на пшеницю, за нею слідує кукурудза.

Магдовиць додав, що рослинні олії, як і раніше, можна перевозити на вантажівках і поїздах, але зерно експортувати таким чином менш рентабельно.

Ф'ючерси на пшеницю зросли на 2,6% у Чикаго до 7,7725 долара за бушель, найвищого рівня з 21 лютого. Напередодні ф'ючерси підскочили до біржового ліміту. Кукурудза з постачанням у грудні подорожчала на 0,7%.

Рені є одним із найбільших річкових портів України з перевалки зерна та розташований на Дунаї на кордоні з Румунією. Місцеві торговці розширювали там свої потужності у відповідь морську блокаду Росії. Хоча незрозуміло, наскільки сильно атаки вплинуть на експорт із Рені, вони збільшують операційні ризики.