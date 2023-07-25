У Держдепі уточнили слова Блінкена про площу звільнених територій

У Держдепі США прокоментували заяву держсекретаря Ентоні Блінкена про те, що Україна відвоювала половину своїх територій, які захопили російські окупаційні війська, уточнивши його слова, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер,.

Міллер зауважив, що, враховуючи територію окупованого РФ Криму, Україна повернула близько 45% захоплених територій.

За його словами, у період після 2014 року Україна відвоювала 61% своїх території без урахування Криму.

"Україна вже досягла неймовірного успіху у поверненні території, яку тимчасово окупувала Росія", – наголосив представник Держдепу.

Раніше Блінкен заявляв, що Україна вже повернула близько 50% території, яка була спочатку захоплена РФ.