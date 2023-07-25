Єдиний реєстр зброї: скільки українців уже скористалися сервісом

Понад 15 тисяч українців скористалися послугами Єдиного реєстру зброї за перший місяць його роботи. Сервіс отримує понад 500 заявок на день, розповів голова МВС Ігор Клименко.

За його словами, вже 15 238 користувачів авторизувалися та подали заявки на придбання, зберігання чи переоформлення зброї. Водночас Клименко зазначив, що це понад 507 заявок на день, а сам сервіс інтуїтивно зрозумілий та прозорий, тому кількість відхилених заявок становить лише 0,87%.

За даними МВС протягом першого місяця роботи реєстру:

7209 осіб отримали дозвіл на зберігання та носіння вогнепальної, травматичної та газової зброї,

4174 громадянам дозволили купівлю такої зброї,

489 українців за перший місяць роботи реєстру переоформили свою зброю.

Єдиний реєстр зброї передбачає створення електронних кабінетів, де українці матимуть змогу отримати послугу, не виходячи з дому. Водночас, подати документи можна у магазині з продажу зброї.

Раніше міністр внутрішніх справ заявив, що українці будуть зобов'язані здати отриману під час війни зброю, яку вони мають на руках, після закінчення терміну дії військового стану.