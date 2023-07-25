Росія цілеспрямовано саботувала зернову ініціативу – ГУР перехопила доповідь

Головним завданням участі Росії у Чорноморській зерновій ініціативі був її максимальний саботаж. Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки Міноборони секретна доповідь для керівництва РФ, повідомляє Ліга.net.

ГУР опублікував фрагменти презентації підготовленої для керівництва РФ секретної доповіді "Про роботу російської частини спільного координаційного центру в ході реалізації ініціативи", з якої випливає, що Росія спочатку розглядала свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі як створення можливостей для її саботажу.

Як повідомляє ГУР, документ присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання роботі зернового коридору та у результаті призвели до остаточного розриву угоди.

Згідно з доповіддю, перед російськими представниками при СКЦ (спільний координаційний центр) було поставлено завдання максимально зменшити обсяги зерна, яке вивозилося в рамках зернової угоди. Зокрема, в документі йдеться:

"Якісна перевірка суден також була одним з ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована у суворій відповідності з розробленими методичними документами з організації проведення інспекції судів. За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в Ініціативі для 46 суден та обмежено у русі 303 судна на загальний термін 342 доби".

Заходи щодо зриву зернової угоди були розбиті на кілька етапів.

Спочатку було припинено участь Росії в ініціативі з 29 жовтня до 3 листопада 2022 року. Згідно з документом, це призвело до падіння обсягів вивезення зерна з 4,2 млн у жовтні до 2,6 млн у листопаді. Наступний етап – заходи щодо обмеження допуску суден до порту Південний, зменшення кількості інспекційних команд, зупинення реєстрації зерновозів. Це росіянам можливість "значно обмежити обсяг вивезення продовольства з України, що в цілому призвело до неможливості по Києву експортувати близько 20 млн тонн вантажів".

У доповіді йдеться, що "найменша кількість продовольства, яке експортувалося з українських портів, 7,8 млн тонн, припало на третій етап ініціативи (з 19 березня по 17 липня 2023 року)".

Документ приділяє окрему увагу зриву постачання зерна в рамках Всесвітньої продовольчої програми:

"Припинено спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих по лінії Всесвітньої продовольчої програми".

Автори доповіді наголошують, що накопичили "архів знань", який дозволить і надалі успішно саботувати зернову ініціативу.

З доповіді прямо випливає, що "всі дії щодо зриву зернової угоди – частина єдиного заздалегідь розробленого плану", а "цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури – лише черговий крок у його реалізації", зазначає ГУР.