СБУ повідомила про підозру ексдепутату Мураєву

Служба безпеки повідомила про підозру екснардепу та голові забороненої партії "Наші" Євгену Мураєву. Йому інкримінують державну зраду та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та за іншими ознаками.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

"Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ. Насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені" , – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. "Після тривалих незалежних експертиз, які ініціювала СБУ наразі остаточно підтверджено факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки України" , – зазначили в спецслужбі.

Мураєву загрожує до 15 років позбавлення волі.