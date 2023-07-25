На Житомирщині безпілотники атакували інфраструктурний об’єкт – ОВА

На Житомирщині безпілотники атакували інфраструктурний об’єкт – ОВА
Фото: КМВА

Росія атакувала безпілотниками-камікадзе типу Shahed інфраструктурний об’єкт на Житомирщині.﻿

Про це повідомив﻿ начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні ворог знов атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють", - написав Бунечко.﻿

Інформація щодо жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

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