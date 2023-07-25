На Житомирщині безпілотники атакували інфраструктурний об’єкт – ОВА
Росія атакувала безпілотниками-камікадзе типу Shahed інфраструктурний об’єкт на Житомирщині.
Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"Сьогодні ворог знов атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють", - написав Бунечко.
Інформація щодо жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.