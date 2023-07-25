Україні для відновлення економіки потрібні жінки — Bloomberg

Україні необхідно повернути додому жінок, які виїхали за кордон через повномасштабну війну, інакше вплив на економіку буде руйнівним, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

68% українських біженців – жінки, адже більшість чоловіків віком від 18 до 60 років не мають права залишати країну.

За словами Олександра Ісакова з Bloomberg Economics, якщо 2,8 мільйонів жінок-українок працездатного віку не повернуться, це коштуватиме Україні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту .

Це 20 мільярдів доларів на рік за найгіршого сценарію і це більше, ніж запропонований Європейським Союзом чотирирічний пакет допомоги Україні вартістю 12,5 мільярдів євро на рік.

«Особисто для мене перемога – це коли українські родини об’єднуються в Україні, а не за кордоном. Тому найважливіше завдання зараз для України, для української влади – зробити все можливе, щоб жінки з дітьми повернулися до своїх в Україну» , – розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в інтерв’ю виданню.

Ще до війни найслабшою ланкою в економіці України була її демографія з коефіцієнтом народжуваності лише 1,2 — одним із найгірших у Європі. Десятки тисяч убитих солдатів і цивільних осіб, а також ще більша кількість поранених або травмованих, які не можуть працювати, ще більше зменшують кількість робочої сили яка є незамінною для відновлення.

Уряд має амбітні плани щодо повоєнної реконструкції. Там прогнозують, що до 2023 року завдяки вжитим крокам обсяг економіки подвоїться. Однак у профільному міністерстві наголошують, що Україні не вистачає 4,5 мільйона працівників та підприємців, необхідних для досягнення цієї мети.

Заповнити цю прогалину планують, зокрема, і за допомогою біженців, що повертаються (60% з яких мають дипломи), а також іноземців.

З цією метою керівництво країни працює над стимулами для повернення жінок, включаючи нове законодавство про працю, спроби зменшити гендерну різницю в оплаті праці та гранти, щоб допомогти дружинам тих, хто воює на фронті, розпочати бізнес.

Як повідомлялось, про свою готовність залишитися у Польщі на постійній основі навесні минулого року заявили 16% біженців з України. У листопаді 2022 року про своє бажання остаточно переїхати говорять 20% українців