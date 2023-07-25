РФ може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі – США

У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Він нагадав про вихід РФ із Чорноморської зернової ініціативи, а також повідомив, що минулого тижня Росія провела тренувальний напад на модель корабля в Чорному морі.

"У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що вони можуть готувати операцію під чужим прапором" , – підкреслив Міллер.

Представник Держдепу додав, що США продовжать консультації з партнерами щодо альтернативних шляхів вивезення українського зерна.

Водночас він визнав, що без відкриття морських шляхів "не існує ідеального рішення", яке б дозволило Україні відвантажувати таку ж кількість зерна, як вона це робила в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.