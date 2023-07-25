Маск повернув собі перше місце в рейтингу найбагатших людей світу від Forbes

Гендиректор Tesla і SpaceX, власник Twitter Ілон Маск повернув собі перше місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes, який оновлюється в режимі реального часу, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані The World's Real-Time Billionaires від Forbes.

Як пише Forbes, у понеділок акції Tesla виросли на 2,5% після того, як компанія оголосила, що надасть кредит на 7 років покупцям своїх електромобілів. Завдяки цьому, як підрахував Forbes, Маск, котрому належить близько 23% компанії (в акціях та опціонах), став багатшим на 4,1 млрд дол.

Наразі статки Маска оцінюються в 242,4 млрд дол - таким чином він змістив із першого місця керівника групи Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно (статки Арно і його родини оцінюються в 234,6 млрд дол).

Минулого тижня Маск перемістився на друге місце в рейтингу після того, як акції Tesla впали за тиждень більш ніж на 7%. Це сталося після того, як виробник електрокарів опублікував квартальний звіт, який розчарував інвесторів.

Замикає топ-3 у рейтингу від Forbes засновник Amazon Джефф Безос (151,5 млрд дол).

Також у топ-5 співзасновник Oracle Ларрі Еллісон (148,5 млрд дол) та співзасновник Microsoft Білл Гейтс (120,7 млрд дол).