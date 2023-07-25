Економіка України за квартал зросла на 20%, але радіти рано

Зростання реального ВВП України у другому кварталі 2023 року відносно другого кварталу 2022 року становило близько 20−21%. Про це заявила провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) Олександра Бетлій, повідомляє Новое время.

"Поки що стрімке зростання. Але буде суттєве сповільнення у другому півріччі", — сказала вона.

У щомісячному економічному моніторингу за червень ІЕД вказав, що однією з причин високих темпів зростання економіки, яке інститут у червні оцінив у 15,3% порівняно з 20,9% у травні та майже 22% у квітні, є низька база порівняння в аналогічному періоді 2022 року.

Вказується, що підрив дамби Каховської ГЕС призвів до погіршення показників у металургії та видобутку залізної руди, реальна валова додана вартість (ВДВ) у видобувній галузі залишилася на рівні минулого року, водночас енергетика показала гірші показники, ніж у червні 2022 року, через ремонт енергоблоків.

Інститут зазначив, що в червні на відміну від січня-травня показники в сільському господарстві відображають ще й рослинництво, і, за оцінкою ІЕД, реальна валова вартість у галузі зросла на 3,4%.

Згідно з моніторингом, триває подальше відновлення в низці галузей переробної промисловості, зокрема, в машинобудуванні та харчовій промисловості, що з урахуванням низької бази минулого року втримало зростання в секторі на рівні близько 20%. Водночас ВДВ переробної промисловості залишилася істотно нижчою за рівень довоєнного 2021 року, додали в ІЕД.

Інститут вказав, що реальна ВДВ у торгівлі та транспорті в червні продовжила зростати високими темпами, але з низької бази.

Як повідомлялося, Нацбанк наприкінці квітня поліпшив прогноз зростання економіки країни 2023 року до 2% із 0,3% у січневому прогнозі, оцінюючи спад у першому кварталі в 13,5%.

ЄС прогнозує зростання ВВП України на 0,6% у 2023 році, і на 4% - у 2024-му