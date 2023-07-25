Український БПЛА Sirko запустили в серійне виробництво

Український безпілотний авіаційний комплекс Sirko, розроблений харківськими інженерами, запустили в серійне виробництво, незабаром компанія-розробник представить другу версію безпілотника, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив голова наглядової ради ТОВ "Науково-виробнича компанія Skyassist" Ігор Криничко на презентації БПЛА українського виробництва "Люті Пташки Демо День".

"Нарешті можемо сказати, що серійне виробництво ми вже запустили. І зараз воно триває" , - сказав Криничко.

Він зауважив, що вдалося налагодити зв’язки з виробниками потрібних комплектуючих - не лише китайськими, а й з ізраїльськими, канадськими, тайванськими та з інших країн.

За словами Криничка, близько тижня тому комісія від Міноборони України прийняла рішення надати доступ до експлуатації БПАК Sirko у військах.

"Зараз триває кодифікація. На мій погляд, у держави в цих умовах не все гладко, але я бачу, що працює в цьому напрямку дуже ретельно", - зауважив він.

Поки про державну закупівлю не йдеться, комплекси закуповують для військових за волонтерські кошти. Розробники вже зібрали відгуки про практичне використання.

"Коли кажуть "все клас, усе добре", а є і такі відгуки - це не для інженерів, не для конструкторів. А от коли мені дзвонять і кажуть, "а от так би було краще, а можна додати оце?" Це потрібно, це мотивація для нас. Ми працюємо, удосконалюємо. За кілька тижнів представимо вже Sirko 2" , - сказав Криничко.

За його словами, відгуки від українських захисників отримали із Куп’янського напрямку, Херсонщини, Миколаївської області.

Криничко поінформував, що протягом червня для військових відвантажили майже сотню комплексів. При цьому потужності дозволяють робити 800-1000 на місяць.

Також він додав, що компанія продовжує розробляти ударну версію безпілотника.