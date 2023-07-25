У Києві на блокпосту водій збив військовослужбовців, один загинув

У ніч на 25 липня у Києві на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля "Фольксваген" на великій швидкості наїхав на солдатів Нацгвардії та протаранив дві автівки, одна людина загинула і дві постраждали, повідомляє Українська правда.

О 00:05 годині до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля "Фольксваген" скоїв автопригоду з потерпілими. На місце події негайно виїхала швидка медична допомога та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної гвардії України, які несли службу на блокпосту.

Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких був військовий територіального центру комплектування.

Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці.

Правоохоронці провели огляд водія на стан сп’яніння за допомогою приладу "Драгер", який не виявив алкоголю в його організмі, а подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків.

Водія 2000 року народження поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: Поліція Києва

Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та взяття його під варту.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.