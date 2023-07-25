Російська армія за добу атакувала 13 областей – зведення ОВА

Російська армія за добу здійснила атаки на 13 областей України, є вбиті та поранені. Про це ідеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 9:00 вівторка, 25 липня, повідомляє Укрінформ.

У Київській області вночі лунала повітряна тривога. Ворог атакував безпілотниками. Працювало ППО. За попередніми даними влучань не зафіксовано, падінь уламків в межах населених пунктів немає, постраждалі та поранені відсутні. Після падіння уламків в полі ліквідована пожежа стерні та трав’яного настилу. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації можливих наслідків атаки. Інформація попередня, дані уточнюються

Житомирську область ворог атакував дронами-камікадзе. За попередньою інформацією внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

У Полтавській області під час нічної атаки силами ППО був збитий ворожий безпілотник. Інші дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Черкаську область минулої ночі ворог атакував БПЛА. Є влучання: два "шахеди" поцілили в поля, ще один — у порожній сільськогосподарській ангар. Минулось без потерпілих і пожеж. Дані уточнюються.

У Чернігівській області за добу сталось шість обстрілів, зафіксований 51 вибух. У Семенівській громаді Новгород-Сіверського району зафіксовано 14 вибухів, ймовірно із танку, два вибухи від мін, шість вибухів від артилерії. У Новгород-Сіверській громаді пролунали 23 вибухи від САУ. У Сновській громаді Корюківського району — п'ять вибухів від мін. Без жертв та руйнувань.

У Сумській області вночі та вранці ворог здійснив п'ять обстрілів, зафіксовано 41 вибух. Росіяни обстріляли чотири населені пункти у територіальних громадах: Краснопільскій, Білопільській, Середино-Будській, Шалигинській. Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксований 101 вибух. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів у семи територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Юнаківській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській. У Новослобідській громаді стався мінометний обстріл. За попередньою інформацією, пошкоджено житловий будинок та ЛЕП.

У Краснопільскій громаді пошкоджено два приватних житлових будинки, ЛЕП. У Середино-Будській громаді пошкоджено два приватні житлові будинки. У Білопільській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, два приватних будинки, господарчі споруди.

У Дніпропетровській області двічі за ніч ворог обстрілював Мирівську громаду Нікопольського району. Пошкоджені два приватні будинки і три господарські споруди. Побиті авто та лінія електропередач. Минулося без постраждалих.

Вчора під ворожим ударом був Синельниківський район. Надвечір російська армія вдарила по ньому з важкої артилерії. До Великомихайлівської громади прилетіло з десяток снарядів. Терористи цілили по полю з пшеницею, пожежі вдалося уникнути. Минулося без жертв.

У Запорізькій області ворог завдав 70 ударів по 19 населених пунктах. 59 артилерійських обстрілів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малинівці, Верхній Терсі, Новоандріївці, Кам'янському, П'ятихатках та інших селах на лінії фронту. Крім цього, зафіксовано 7 авіаційних ударів по Лобковому та Оріхову, 2 РСЗВ-обстріли по Степовому та Новодарівці, а також два удари з БПЛА по Степногірську та Чарівному.

Внаслідок ворожого обстрілу у Гуляйполі загинула 82-річна жінка. Зафіксовано 21 руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гур’їв Козачок Богодухівського району і Піщане Чугуївського району. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча Харківського району, Огірцеве, Бочкове, Нестерне і Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку авіаудари зафіксовано біля Тернів, Вільшаної та Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне та Кислівка. Внаслідок ворожого обстрілу с. Піщане Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Поранення зазнали 12-річний хлопчик та дві жінки 31 і 48 років. Стан легкий, без госпіталізації.

Вчора ворог з мінометів обстріляв смт Дворічна Куп'янського району. Знищено майно ГУ Нацполіції в Луганській області. Постраждалих серед особового складу немає.

У Луганській області минулої доби ворожа авіація працювала поблизу Білогорівки. Від артилерійського вогню постраждали Невське та Білогорівка. За добу ворог здійснив 143 обстріли, випустивши 690 снарядів.

У Донецькій області за добу загинули дві людини, у тому числі — десятирічна дитина. Десять людей зазнали поранень, з них четверо — діти. Ворог здійснив 16 обстрілів населених пунктів, застосувавши авіаудари "КАБ-250", РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами, артилерію.

Обстріляні населені пункти: Авдіївка, Часів Яр, Лиман, Красногорівка, Торецьк, Костянтинівка, Дружківка, Курахове, с. Дружба, смт Нью-Йорк, смт Велика Новосілка. Пошкоджено 10 житлових будинків, з них п'ять – багатоквартирних, два магазини, школа-інтернат, котельня, три гаражі, будівля депо, кафе.

У Миколаївській області вчора ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській області за добу по області противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 250 снарядів. Ворог влучив в райони 27 населених пунктів; систему життєзабезпечення загальноосвітньої школи та торговельне приміщення у Бериславському районі. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Берислава дві людини дістали поранення.