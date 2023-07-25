Українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52

Українські військові з 38 окремої бригади морської піхоти знищили російський ударний гелікоптер Ка-52.

Про це повідомили﻿ на сторінці бригади в Facebook.

"Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52" , – йдеться в повідомленні.

Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".