Українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52
Українські військові з 38 окремої бригади морської піхоти знищили російський ударний гелікоптер Ка-52.
Про це повідомили на сторінці бригади в Facebook.
"Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52", – йдеться в повідомленні.
Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".