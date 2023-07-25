Великий швейцарський банк закриє рахунки клієнтам із Росії

Один з найбільших банків Швейцарії – Julius Baer – попередив своїх клієнтів, які живуть у Росії, про те, що на них чекає закриття рахунків. Про це повідомила консалтингова компанія Main Partner Trust у Telegram, повідомляє Дзеркало тижня.

Консалтингова компанія, у свою чергу, посилається на лист від банку одному зі своїх клієнтів.

"У зв'язку з поточними обставинами та обмеженнями... банк більше не може пропонувати Вам відповідні та комплексні послуги з управління активами, що відповідають нашим стандартам" , - йдеться у листі.

Банк повідомив клієнтам, що всі ділові відносини з ними буде припинено не пізніше 31 грудня.

У листі також зазначається, що всі угоди та контракти, наприклад, кредитні договори, будуть припинені з 30 вересня. Після цього банк надаватиме лише обмежені послуги. З 1 серпня банк запровадить кілька додаткових комісій: зокрема квартальну плату за обслуговування 2250 франків (приблизно $2590).

Банк попросив клієнтів надати запитувану інформацію, яка дозволить розпочати процес закриття рахунків та переказу грошей на інші рахунки