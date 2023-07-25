Зеленський змінив склад Ставки — ввів нового командувача Нацгвардії
Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача 25 липня. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Ліга.net.
Згідно з документом, Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього командувача Національної гвардії Юрія Лебедя.
Замість нього було введено нового голову НГУ Олександра Півненка.
Його було призначено командувачем Нацгвардії 8 липня. Півненко — бойовий офіцер, полковник та Герой України. Відзначився у боях проти російських окупантів, зокрема у битві за Бахмут.