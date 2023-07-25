Зеленський обговорив із Сунаком посилення ППО Одеси

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 липня, провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, повідомляє Європейська правда.

"Розповів про щоденні намагання Росії зруйнувати історичний центр Одеси та портову інфраструктуру. Ми мусимо захистити Одесу. Україна потребує термінового посилення ППО для захисту історичної спадщини та продовження Чорноморської зернової ініціативи" , – підкреслив Зеленський.

Також під час телефонної розмови обговорювали оборонну співпрацю і перебіг українських наступальних операцій.

Зеленський передав Сунаку інформацію про актуальні оборонні потреби України.

Крім того, український президент обговорив із британським прем’єром приєднання низки країни до декларації про підтримку України на Вільнюському саміті НАТО

Також під час розмови лідери скоординували майбутні кроки для наповнення домовленості "конкретними гарантіями безпеки на двосторонній основі", додав Зеленський.