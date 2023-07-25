НАЗК почало перевірки способу життя 102 військкомів

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочато 102 моніторинги способу життя військкомів, загалом у базу на такі перевірки внесено 1800 керівників та заступників керівників Територіальних центрів комплектування, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив заступник голови НАЗК Артем Ситник в ефірі "Українського радіо".

"Зараз ми сформували базу, до якої ввійшли 1800 керівників та заступників керівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Очевидно, що провести перевірки повністю усіх складно, тому ми будемо застосовувати ризикоорієнтований підхід і дивитися в першу чергу ті регіони, що мають найбільші ризики.

Незабаром з’являться обґрунтовані висновки щодо наявності кримінальних правопорушень. На сьогодні, після попереднього аналізу матеріалів, розпочато 102 моніторинги способу життя, але ця цифра не є остаточною" , - сказав він.

Ситник пояснив, що моніторинг способу життя — це первинна перевірка, яка закінчується обґрунтованим висновком, а потім органи досудового розслідування вже більш детально з’ясовують самі обставини корупційної схеми.

При цьому він вкотре наголосив, що процес моніторингу дуже прискорило б відновлення електронного декларування. Ситник висловив сподівання, що відповідний законопроєкт, поданий до Верховної Ради ще восени 2022 року, народні депутати розглянуть найближчим часом.