Бізнес в Україні зможе купувати електроенергію на онлайн-платформі

Держпідприємство "Оператор ринку" відкрило платформу Retail Energy Platform для роздрібної торгівлі електроенергією, повідомляє Новое время.

"20% від загального обсягу споживання електроенергії в державі постачальники купують на майданчику Оператора ринку. REP — це наше нове IT-рішення, як легко споживачеві знайти свого постачальника" , — заявили в компанії.

Платформа дає змогу швидко і безкоштовно знайти потрібні кіловат-години у постачальників — у ліцензованих учасників ринку електричної енергії.

Наразі приватні компанії здебільшого контрактують електроенергію у ПУПів (постачальників універсальних послуг) або в постачальників із регіону ведення бізнесу.

Зазначається, що ліцензія постачальника електроенергії поширюється на всю країну, тому бізнес може купувати її в того, хто пропонує найнижчу ціну, незалежно від місця знаходження виробництва.