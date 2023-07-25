Нардепа, який відповідає за нацбезпеку, помітили на Мальдівах

Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа партії "Слуга Народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. Про це повідомило видання "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела.

Журналісти видання зателефонували за номером мальдівського готелю, вказаним на його сайті.

Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем, але уже виселився.

ЗМІ наводить діалог з ресепшеном готелю

Дослівно:

Ж.: За нашою інформацією, Юрій Арістов зареєструвався у вашому готелі. Можливо, він був вашим гостем минулого тижня?

WA: На даний момент він не у готелі.

Ж.: Можливо, ви можете перевірити, що він виїхав з готелю?

WA: Так, вони виїхали.

За даними сайту резорту, Waldorf Astoria Maldives — 5-зірковий курорт, розташований "серед білих пісків та кришталево блакитних вод" на найбільшому острові Мальдів. Курорт нараховує 119 вілл для "унікального та незабутнього відпочинку".

Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч — з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. У якій саме віллі відпочивав народний депутат з України — невідомо.

Після того, як журналістам підтвердили перебування політика у Waldorf Astoria Maldives, вони зателефонували до нього особисто. Але Арістов не підняв слухавку.

Натомість представникам ЗМІ зателефонувала його прессекретарка Оксана Омельченко (так жінка підписана в одному з месенджерів), яка не змогла відповісти на запитання журналістів про те, де ж зараз перебуває її керівник — в Україні чи ще на Мальдівах — і попросила надіслати журналістський запит.

Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів "Слідства.Інфо" отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви.

Журналісти також зв’язалися з дружиною нардепа Мариною Арістовою. Жінка сказала, що Арістов був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка — своє".

Зазначається, що 7 липня на своїй сторінці у Facebook Юрій Арістов публікував знімки з Вільнюса (Литва). Туди він, ймовірно, їздив з дипломатичною місією. Про це свідчить підпис під світлинами: "В оборонному комітеті Сейму обговорили постачання установок Nasams, які Литва придбала для української армії".

Журналісти вже писали про любов нардепа до екзотичних островів. Зокрема, 2022 року під час зимових канікул Верховної Ради Арістов полетів на острів Занзібар у Африці. Вартість туру для всієї родини в чотирьох зірковому готелі стартує від 170 тисяч гривень.

У січні 2023-го президент України Володимир Зеленський нагадав про умови виїзду за кордон посадовців чи депутатів. Тоді Зеленський наголосив, що будь-який виїзд нардепів за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО.

У 2019 році Юрій Арістов був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу". Він є членом однойменної фракції. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Журналісти "Слідства.Інфо" проаналізували останню декларацію політика за 2020 рік. Дохід сім’ї склав трохи більше 9-ти мільйонів гривень. Крім того, у дружини депутата — Марини Арістової, колишньої ведучої та нинішньої мотиваційної ораторки — був Porsche Macan R4 II 2019 року, а сам Юрій Юрійович орендував Range Rover 2019 року. Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі Юрій Арістов є власником RANGE ROVER EVOQUE 2013 року, якого в декларації "слуги" немає.

До обрання у Верховну Раду Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів, зазначає "Слідство.Інфо"