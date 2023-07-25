Світову продовольчу систему підірвано, зернова угода потрібна – ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "глобальні продовольчі системи підірвані й розплачуються за це мільярди людей", повідомляє Ліга.net.

У виступі на саміті ООН з продовольчих систем у Римі Гутерріш заявив, що "багато спільнот зазнають шоку від того, що стикаються з відсутністю продовольчої безпеки або навіть з голодом".

"Глобальні продовольчі системи підірвані, й розплачуються за це мільярди людей", – сказав генсек ООН.

Він наголосив, що "ситуація стала ще похмурішою з припиненням Російською Федерацією Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволила безпечно експортувати понад 32 млн метричних тонн продовольства на більш ніж 1000 суднах з українських портів", завдяки чому "ціни на продовольство впали на 23% порівняно з торішніми максимумами".

З припиненням РФ ініціативи "найбільш вразливі заплатять найвищу ціну", – сказав Гутерріш.

Генсек ООН нагадав, що РФ та Україна мають важливе значення для глобальної продовольчої безпеки, раніше на їхню частку припадало приблизно 30% світового експорту пшениці та ячменю, п'ята частина кукурудзи та більше половини соняшникової олії.