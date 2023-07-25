В центрі Одеси стрілянина: поліція ввела план-перехват

В центрі Одеси вдень невідомі відкрили стрілянину по авто, поліція ввела план-перехват, повідомляє Українська правда.

ЗМІ повідомили про стрілянину за адресою вул. Базарна, 70, що в центрі міста. Анонімні Telegram-канали стверджують, що невідомі на чорному BMW Х5 обстріляли три автомобілі. Повідомляється, що на місці події виявлено 5 гільз калібром 9 мм.

У поліції повідомили УП, що введено план-перехват "Сирена". Злочин попередньо кваліфікують за частиною 4 статті 296 Кримінального Кодексу (хуліганство).

В центрі Одеси невідомі відкрили стрілянину по авто та втекли, поліція ввела план-перехват. pic.twitter.com/1dMTMSb93y — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 25, 2023

У поліції розповіли, що невідомі з травматичної зброї відкрили вогонь по BMW, а потім на двох автомобілях пустилися за ним у погоню. Унаслідок події пошкоджень зазнали кілька припаркованих автомобілів.