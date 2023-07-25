Прем’єр Греції: Країна "у стані війни" через пожежі

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що через складу ситуацію із лісовими пожежами країна перебуває "у стані війни", повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час виступу у парламенті.

"Ця битва нерівна, і вона буде такою доти, доки умови залишатимуться важкими" , – зазначив Міцотакіс.

Він зауважив, що попереду "три важкі дні", оскільки очікується чергове підвищення температури.

"Ми опинилися на війні з вогнем" , – констатував Міцотакіс, кажучи про вкрай складу ситуацію, в якій опинились кілька регіонів країни.

Греція сьомий день бореться із масштабними лісовими пожежами на острові Родос. Близько 20 тисяч людей були змушені покинути свої будинки і готелі на острові.

Лісові пожежі також вирують на острові Корфу, біля західного узбережжя Греції, та на острові Евбея, поблизу столиці Афін.